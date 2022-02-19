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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 28337 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Західна Європа оговтується після того, як шторм забрав щонайменше 12 загиблих

Західна Європа оговтується після того, як шторм забрав щонайменше 12 загиблих

Київ • УНН

 • 13404 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Екіпажі розчищали повалені дерева та працювали, щоб відновити електроенергію для близько 400 000 людей у ​​Британії, оскільки Західна Європа в суботу "почала прибирати" після одного з найбільш руйнівних штормів за останні роки. Про це повідомляє УНН, з посилання на АР.

Деталі

В Ірландії, Великобританії, Бельгії, Нідерландах та Німеччині загинули щонайменше 12 людей, та були повелені сотні дерев. Шторм Юніс, названий британськими та ірландськими метеорологічними службами, і шторм Зейнеп у Німеччині, був другим у регіоні за тиждень.

Вітер повалив шпиль церкви в Уеллсі на південному заході Англії, зірвав частини куполоподібного даху лондонської O2 Arena і залишив сліди з повалених дерев і пошкоджених будівель у кількох країнах.

У п’ятницю на острові Уайт був попередньо зафіксований порив зі швидкістю 196 км/год. Якщо підтвердиться, це буде найвищий показник за всю історію Англії.

Метеорологічна служба повідомила, що в суботу на південне узбережжя Англії та Уельсу посилиться сильний вітер, який може завдати ще більшої шкоди, тоді як сніг і лід можуть спричинити негоду на півночі.

Через шторм у Німеччині загинули щонайменше троє людей, у тому числі чоловік, який впав, коли намагався відремонтувати пошкоджений дах, і водій, чий автомобіль врізався в дерево, яке впало через дорогу.

Чистка також тривала в Нідерландах, де чотири людини загинули, коли Юніс облетів країну в п’ятницю.

Нагадаємо

Через наближення шторму у Нідерландах скасовують рух потягів.

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