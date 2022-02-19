Західна Європа оговтується після того, як шторм забрав щонайменше 12 загиблих

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Екіпажі розчищали повалені дерева та працювали, щоб відновити електроенергію для близько 400 000 людей у ​​Британії, оскільки Західна Європа в суботу "почала прибирати" після одного з найбільш руйнівних штормів за останні роки. Про це повідомляє УНН, з посилання на АР.