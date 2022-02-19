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15 марта, 19:03 • 100329 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 129007 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 116057 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 110216 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100890 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 97606 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 85195 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Западная Европа приходит в себя после того, как шторм унес по меньшей мере 12 погибших

Западная Европа приходит в себя после того, как шторм унес по меньшей мере 12 погибших

Киев • УНН

 • 13404 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Экипажи расчищали поваленные деревья и работали, чтобы восстановить электроэнергию для около 400 000 человек в Британии, поскольку Западная Европа в субботу "начала убирать" после одного из самых разрушительных штормов за последние годы. Об этом сообщает УНН, со ссылки на АР.

Детали

В Ирландии, Великобритании, Бельгии, Нидерландах и Германии погибли по меньшей мере 12 человек, и были повелены сотни деревьев. Шторм Юнис, названный британскими и ирландскими метеорологическими службами, и шторм Зейнеп в Германии, был вторым в регионе за неделю.

Ветер обрушил шпиль церкви в Уэллсе на юго-западе Англии, сорвал части куполообразного крыше лондонской O2 Arena и оставил след из поваленных деревьев и поврежденных зданий в нескольких странах.

В пятницу на острове Уайт был предварительно зафиксирован порыв со скоростью 196 км/ч. Если подтвердится, это будет самый высокий показатель за всю историю Англии.

Метеорологическая служба сообщила, что в субботу на южное побережье Англии и Уэльса усилится сильный ветер, который может нанести еще больший вред, тогда как снег и лед могут вызвать непогоду на севере.

Из-за шторма в Германии погибли по меньшей мере три человека, в том числе мужчина, который упал, когда пытался отремонтировать поврежденную крышу, и водитель, чей автомобиль врезался в дерево, которое упало через дорогу.

Чистка также продолжалась в Нидерландах, где четыре человека погибли, когда "Юнис" облетел страну в пятницу.

Напомним

Из-За приближения шторма в Нидерландах отменяют движение поездов.

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