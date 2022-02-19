Западная Европа приходит в себя после того, как шторм унес по меньшей мере 12 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Экипажи расчищали поваленные деревья и работали, чтобы восстановить электроэнергию для около 400 000 человек в Британии, поскольку Западная Европа в субботу "начала убирать" после одного из самых разрушительных штормов за последние годы. Об этом сообщает УНН, со ссылки на АР.
Детали
В Ирландии, Великобритании, Бельгии, Нидерландах и Германии погибли по меньшей мере 12 человек, и были повелены сотни деревьев. Шторм Юнис, названный британскими и ирландскими метеорологическими службами, и шторм Зейнеп в Германии, был вторым в регионе за неделю.
Ветер обрушил шпиль церкви в Уэллсе на юго-западе Англии, сорвал части куполообразного крыше лондонской O2 Arena и оставил след из поваленных деревьев и поврежденных зданий в нескольких странах.
В пятницу на острове Уайт был предварительно зафиксирован порыв со скоростью 196 км/ч. Если подтвердится, это будет самый высокий показатель за всю историю Англии.
Метеорологическая служба сообщила, что в субботу на южное побережье Англии и Уэльса усилится сильный ветер, который может нанести еще больший вред, тогда как снег и лед могут вызвать непогоду на севере.
Из-за шторма в Германии погибли по меньшей мере три человека, в том числе мужчина, который упал, когда пытался отремонтировать поврежденную крышу, и водитель, чей автомобиль врезался в дерево, которое упало через дорогу.
Чистка также продолжалась в Нидерландах, где четыре человека погибли, когда "Юнис" облетел страну в пятницу.
Напомним
Из-За приближения шторма в Нидерландах отменяют движение поездов.