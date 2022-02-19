Западная Европа приходит в себя после того, как шторм унес по меньшей мере 12 погибших

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Экипажи расчищали поваленные деревья и работали, чтобы восстановить электроэнергию для около 400 000 человек в Британии, поскольку Западная Европа в субботу "начала убирать" после одного из самых разрушительных штормов за последние годы. Об этом сообщает УНН, со ссылки на АР.