Західна Австралія опинилася в епіцентрі надзвичайної ситуації, пов'язаної з повінню

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Албаніз заявив, що його уряд готовий надавати підтримку жителям штату Західна Австралія, постраждалим від стихії, особливо в окрузі Кімберлі, територія якого майже втричі більша від Великої Британії. Негоду в Західній Австралії спричинив циклон "Еллі".

Для надання допомоги населенню уражених стихією районів влада залучила авіацію Сил оборони Австралії.

Зокрема, повітряним транспортом вантажі доставляють до селища Фіцрой-Кроссинг, одного з найбільш постраждалих від повені населених пунктів.

Нагадаємо

Два вертольоти зіткнулися у повітрі біля тематичного парку в Австралії, є жертви.