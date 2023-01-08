Західна Австралія опинилася в епіцентрі надзвичайної ситуації, пов'язаної з повінню
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз заявив у суботу, що його уряд готовий надати будь-яку необхідну підтримку жителям Західної Австралії, оскільки рекордні повені ізолювали там віддалені населені пункти, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Албаніз заявив, що його уряд готовий надавати підтримку жителям штату Західна Австралія, постраждалим від стихії, особливо в окрузі Кімберлі, територія якого майже втричі більша від Великої Британії. Негоду в Західній Австралії спричинив циклон "Еллі".
Для надання допомоги населенню уражених стихією районів влада залучила авіацію Сил оборони Австралії.
Зокрема, повітряним транспортом вантажі доставляють до селища Фіцрой-Кроссинг, одного з найбільш постраждалих від повені населених пунктів.
Нагадаємо
Два вертольоти зіткнулися у повітрі біля тематичного парку в Австралії, є жертви.