Западная Австралия оказалась в эпицентре чрезвычайной ситуации, связанной с наводнением
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил в субботу, что его правительство готово оказать любую необходимую поддержку жителям Западной Австралии, поскольку рекордные наводнения изолировали там отдаленные населенные пункты, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Албаниз заявил, что его правительство готово оказывать поддержку жителям штата Западная Австралия, пострадавшим от стихии, особенно в округе Кимберли, территория которого почти втрое больше Великобритании. Непогоду в Западной Австралии вызвал циклон "Элли".
Для оказания помощи населению пораженных стихией районов власти привлекли авиацию Сил обороны Австралии.
В частности, воздушным транспортом грузы доставляют в поселок Фицрой-Кроссинг, один из наиболее пострадавших от наводнения населенных пунктов.
Напомним
Два вертолета столкнулись в воздухе возле тематического парка в Австралии, есть жертвы.