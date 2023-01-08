Западная Австралия оказалась в эпицентре чрезвычайной ситуации, связанной с наводнением

Детали

Албаниз заявил, что его правительство готово оказывать поддержку жителям штата Западная Австралия, пострадавшим от стихии, особенно в округе Кимберли, территория которого почти втрое больше Великобритании. Непогоду в Западной Австралии вызвал циклон "Элли".

Для оказания помощи населению пораженных стихией районов власти привлекли авиацию Сил обороны Австралии.

В частности, воздушным транспортом грузы доставляют в поселок Фицрой-Кроссинг, один из наиболее пострадавших от наводнения населенных пунктов.

Напомним

Два вертолета столкнулись в воздухе возле тематического парка в Австралии, есть жертвы.