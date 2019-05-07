Захід і північ України ризикують залишитися без урожаю кісточкових

"Пошкодження від заморозків, які спостерігалися у квітні та на початку травня, було мінімальним, якісь локальні речі були, але ми маємо повідомлення, що у західних областях, північних, у тому числі у Київській, дуже масово пошкоджені абрикоси, вишні й груші моніліозом", - зазначила метеоролог.

За її словами, хвороба вражає спочатку квітку, а потім листя і навіть гілля плодових дерев, тож за таких умов слід бути готовим, що врожай буде лише за рік.

При цьому, вона додала, що розвитку хвороби сприяє різке похолодання під час цвітіння дерев, похмура дощова погода на початку квітня.

Нагадаємо, урожай фруктів, зокрема яблук і груш, у цьому році буде меншим, ніж у минулому році, через досить високу плодовитість садів у 2018-му.