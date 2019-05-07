Захід і північ України ризикують залишитися без урожаю кісточкових

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Плодові дерева на заході та півночі України вразила небезпечна хвороба, яка залишить ці регіони без урожаю кісточкових цього року. Про це повідомила начальниця відділу агрометеорології Українського Гідрометцентру Тетяна Адаменко кореспонденту УНН.

"Пошкодження від заморозків, які спостерігалися у квітні та на початку травня, було мінімальним, якісь локальні речі були, але ми маємо повідомлення, що у західних областях, північних, у тому числі у Київській, дуже масово пошкоджені абрикоси, вишні й груші моніліозом", - зазначила метеоролог.

За її словами, хвороба вражає спочатку квітку, а потім листя і навіть гілля плодових дерев, тож за таких умов слід бути готовим, що врожай буде лише за рік.

При цьому, вона додала, що розвитку хвороби сприяє різке похолодання під час цвітіння дерев, похмура дощова погода на початку квітня.

Нагадаємо, урожай фруктів, зокрема яблук і груш, у цьому році буде меншим, ніж у минулому році, через досить високу плодовитість садів у 2018-му.

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