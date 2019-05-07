Запад и север Украины рискуют остаться без урожая косточковых
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Плодовые деревья на западе и севере Украины поразила опасная болезнь, которая оставит эти регионы без урожая косточковых в этом году. Об этом сообщила начальник отдела агрометеорологии Украинского Гидрометцентра Татьяна Адаменко корреспонденту УНН.
"Повреждение от заморозков, которые наблюдались в апреле и в начале мая, было минимальным, какие-то локальные вещи были, но у нас есть сообщение, что в западных областях, северных, в том числе в Киевской, очень массово повреждены абрикосы, вишни и груши монилиозом", - отметила метеоролог.
По ее словам, болезнь поражает сначала цветок, а затем листья и даже ветви плодовых деревьев, поэтому при таких условиях следует быть готовым, что урожай будет только через год.
При этом, она добавила, что развитию болезни способствует резкое похолодание во время цветения деревьев, значительная дождливая погода в начале апреля.
Напомним, урожай фруктов, в частности яблок и груш, в этом году будет меньшим, чем в прошлом году, из-за достаточно высокой плодовитости садов в 2018-м.