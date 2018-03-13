Захарова: жодне британське ЗМІ в Росії не працюватиме, якщо Лондон закриє RT
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Жодне британське ЗМІ не буде працювати в Росії, якщо Лондон прийме рішення про позбавлення ліцензії на мовлення телеканалу RT. Про це у вівторок в ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, передає УНН.
"Жоден британський засіб масової інформації в нашій країні не працюватиме, якщо вони закриють Russia Today", - сказала Захарова.
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Нагадаємо, британський медіарегулятор Ofcom заявив про можливість припинення мовлення російської телекомпанії в країні, якщо влада Великої Британії прийде до висновку, що за отруєнням екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки в англійському Солсбері стояла Росія.