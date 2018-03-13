Захарова: ни одно британское СМИ в России не будет работать, если Лондон закроет RT
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Ни одно британское СМИ не будет работать в России, если Лондон примет решение о лишении лицензии на вещание телеканала RT. Об этом во вторник в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает УНН.
"Ни одно британское средство массовой информации в нашей стране не будет работать, если они закроют Russia Today", - сказала Захарова.
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Напомним, британский медиарегулятор Ofcom заявил о возможности прекращения вещания российской телекомпании в стране, если власти Великобритании придут к выводу, что за отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в английском Солсбери стояла Россия.