Закарпаття почало отримувати хлор з Угорщини як гумдопомогу

"Вчора перші три тонни прийшли (з Угорщини - ред.). Тому що до трьох тонн ми можемо розбити самі як гуманітарну допомогу", - сказав голова Закарпатської ОДА.



Нагадаємо, Україна очікує на постачання рідкого хлору з Узбекистану. Про це сьогодні сказав віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко під час селекторної наради з керівниками ОДА щодо нового опалювального сезону.



Як повідомляв УНН, АТ “Дніпроазот” закінчує підготовчі роботи до включення виробництва рідкого хлору, гіпохлориту натрію, каустичної соди, кислоти соляної.