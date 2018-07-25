Закарпаття почало отримувати хлор з Угорщини як гумдопомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Вчора з Угорщини до Закарпатської області надійшли перші три тонни рідкого хлору як гуманітарна допомога. Про це повідомив сьогодні під час селекторної наради в режимі відеоконференції голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль, передає кореспондент УНН.
"Вчора перші три тонни прийшли (з Угорщини - ред.). Тому що до трьох тонн ми можемо розбити самі як гуманітарну допомогу", - сказав голова Закарпатської ОДА.
Нагадаємо, Україна очікує на постачання рідкого хлору з Узбекистану. Про це сьогодні сказав віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко під час селекторної наради з керівниками ОДА щодо нового опалювального сезону.
Як повідомляв УНН, АТ “Дніпроазот” закінчує підготовчі роботи до включення виробництва рідкого хлору, гіпохлориту натрію, каустичної соди, кислоти соляної.