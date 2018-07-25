Закарпатье начало получать хлор из Венгрии как гумпомощь
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Вчера из Венгрии в Закарпатскую область поступили первые три тонны жидкого хлора в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщил сегодня во время селекторного совещания в режиме видеоконференции председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль, передает корреспондент УНН.
"Вчера первые три тонны пришли (из Венгрии - ред.). Потому что до трех тонн мы можем разбить сами как гуманитарную помощь", - сказал председатель Закарпатской ОГА.
Напомним, Украина ожидает поставки жидкого хлора из Узбекистана. Об этом сказал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко во время селекторного совещания с руководителями ОГА по новому отопительному сезону.
Как сообщал УНН, АО "Днепроазот" заканчивает подготовительные работы к включению производства жидкого хлора, гипохлорита натрия, каустической соды, кислоты соляной.