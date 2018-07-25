Закарпатье начало получать хлор из Венгрии как гумпомощь

"Вчера первые три тонны пришли (из Венгрии - ред.). Потому что до трех тонн мы можем разбить сами как гуманитарную помощь", - сказал председатель Закарпатской ОГА.



Напомним, Украина ожидает поставки жидкого хлора из Узбекистана. Об этом сказал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко во время селекторного совещания с руководителями ОГА по новому отопительному сезону.



Как сообщал УНН, АО "Днепроазот" заканчивает подготовительные работы к включению производства жидкого хлора, гипохлорита натрия, каустической соды, кислоты соляной.