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Закарпаття отримає понад 63 млн грн освітньої субвенції

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 22 листопада. УНН. До кінця 2016 року Закарпатська область отримає додатковий обсяг освітньої субвенції у сумі 63 мільйони 265 тисяч гривень. Таке розпорядження прийняв Кабінет міністрів України 16 листопада. Про це повідомляють у прес-службі Закарпатської ОДА, передає кореспондент УНН.

Закарпаття отримає понад 63 млн грн освітньої субвенції

Перший транш субвенції надійде до області вже найближчими днями.

"Із загальної суми субвенції 15 млн 373 тис. грн спрямують на придбання шкільних автобусів у сільській місцевості. Використання цих коштів здійснюватиметься на засадах співфінансування: 70 % – за рахунок освітньої субвенції, 30 % – за кошти місцевих бюджетів. Таким чином, наступного року Закарпаття придбає додатково 20 шкільних автобусів", – зазначає голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

На оснащення загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням природничих та математичних предметів передбачено 13 млн 363,9 тис. грн. Для забезпечення поточних видатків закладів освіти та оновлення їх матеріально-технічної бази з Державного бюджету виділено 25 млн 188,4 тис. грн. Крім того, 9 млн 339,8 тис. грн передбачено для підтримки об’єднаних територіальних громад, а саме для придбання шкільних автобусів, оснащення закладів сучасними засобами навчання та впровадження енергозберігаючих технологій.

Як раніше повідомляв УНН, 7 листопада, школи Великоберезнянського району Закарпатської області отримали нові шкільні автобуси замість тих, які були передані два роки тому в зону проведення антитерористичної операції.

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