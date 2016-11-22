Закарпатье получит более 63 млн грн образовательной субвенции

Первый транш субвенции поступит в области уже в ближайшие дни.

"Из общей суммы субвенции 15 млн 373 тыс. грн направят на приобретение школьных автобусов в сельской местности. Использование этих средств будет осуществляться на основе софинансирования: 70% - за счет образовательной субвенции, 30% - за счет местных бюджетов. Таким образом, в следующем году Закарпатье приобретет дополнительно 20 школьных автобусов", - отмечает председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

На оснащение общеобразовательных учебных заведений с углубленным изучением естественных и математических предметов предусмотрено 13 млн 363,9 тыс. грн. Для обеспечения текущих расходов учебных заведений и обновления их материально-технической базы из Государственного бюджета выделено 25 млн 188,4 тыс. грн. Кроме того, 9 млн 339,8 тыс. грн предусмотрено для поддержки объединенных территориальных общин, а именно для приобретения школьных автобусов, оснащение учреждений современными средствами обучения и внедрения энергосберегающих технологий.

Как ранее сообщал УНН, 7 ноября, школы Великоберезнянского района Закарпатской области получили новые школьные автобусы вместо тех, что были переданы два года назад в зону проведения антитеррористической операции.