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Закарпатье получит более 63 млн грн образовательной субвенции

Киев • УНН

 • 7654 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 22 ноября. УНН. К концу 2016 года Закарпатская область получит дополнительный объем образовательной субвенции в сумме 63 миллиона 265 тыс. гривен. Такое распоряжение принял Кабинет министров Украины 16 ноября. Об этом сообщают в пресс-службе Закарпатской ОГА, передает корреспондент УНН.

Закарпатье получит более 63 млн грн образовательной субвенции

Первый транш субвенции поступит в области уже в ближайшие дни.

"Из общей суммы субвенции 15 млн 373 тыс. грн направят на приобретение школьных автобусов в сельской местности. Использование этих средств будет осуществляться на основе софинансирования: 70% - за счет образовательной субвенции, 30% - за счет местных бюджетов. Таким образом, в следующем году Закарпатье приобретет дополнительно 20 школьных автобусов", - отмечает председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

На оснащение общеобразовательных учебных заведений с углубленным изучением естественных и математических предметов предусмотрено 13 млн 363,9 тыс. грн. Для обеспечения текущих расходов учебных заведений и обновления их материально-технической базы из Государственного бюджета выделено 25 млн 188,4 тыс. грн. Кроме того, 9 млн 339,8 тыс. грн предусмотрено для поддержки объединенных территориальных общин, а именно для приобретения школьных автобусов, оснащение учреждений современными средствами обучения и внедрения энергосберегающих технологий.

Как ранее сообщал УНН, 7 ноября, школы Великоберезнянского района Закарпатской области получили новые школьные автобусы вместо тех, что были переданы два года назад в зону проведения антитеррористической операции.

Украинские Национальные Новости

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