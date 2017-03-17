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Закарпатці передадуть Президенту звернення щодо мовних законів

Закарпатці передадуть Президенту звернення щодо мовних законів

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 17 березня. УНН. Сьогодні, 17 березня, голові Закарпатської ОДА Геннадію Москалю передали звернення за підписом 64 тис. закарпатців від представників національних меншин області, яке стосується мовних законопроектів, зареєстрованих у Верховній Раді України. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Закарпатської ОДА, передає УНН.

У понеділок, 20 березня, це звернення передадуть особисто Президенту України.

У підписаному зверненні наголошується, що прийняття мовних законопроектів поставлять під сумнів щирість проголошених євроінтеграційних прагнень, реалізація яких є неможливою в умовах порушення прав і свобод людини, особливо вразливих верств населення, до яких належать національні меншини.

Голова Закарпатської ОДА наголосив, що облдержадміністрація вже передала у Верховну Раду звернення із закликом направити мовні законопроекти на правову експертизу у Венеціанську комісію, провести наукову експертизу законопроектів в Інституті держави і права та Інституті української мови Національної академії наук України.

“Ми вже підготували звернення з приводу мовних законопроектів і до Президента України, адже вкрай занепокоєні цим болючим питанням. У найближчий понеділок я зустрічатимусь із Петром Порошенком у Києві. Тож ваше звернення, а також звернення облдержадміністрації я передам йому особисто”, — йдеться у заяві.

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