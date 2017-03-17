Закарпатцы передадут Президенту обращение относительно языковых законов
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 17 марта. УНН. Сегодня, 17 марта, председателю Закарпатской ОГА Геннадию Москалю передали обращение за подписью 64 тыс. закарпатцев от представителей национальных меньшинств области, которое касается языковых законопроектов, зарегистрированных в Верховной Раде Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Закарпатской ОГА, передает УНН.
В понедельник, 20 марта, это обращение передадут лично Президенту Украины.
В подписанном обращении отмечается, что принятие языковых законопроектов ставит под сомнение искренность провозглашенных евроинтеграционных стремлений, реализация которых невозможна в условиях нарушения прав и свобод человека, особенно уязвимых слоев населения, к которым относятся национальные меньшинства.
Председатель Закарпатской ОГА отметил, что облгосадминистрация уже передала в Верховную Раду обращение с призывом направить языковые законопроекты на правовую экспертизу в Венецианскую комиссию, провести научную экспертизу законопроектов в Институте государства и права и Институте украинского языка Национальной академии наук Украины.
"Мы уже подготовили обращение по поводу языковых законопроектов и к Президенту Украины, ведь крайне обеспокоены этим болезненным вопросом. В ближайший понедельник я буду встречаться с Петром Порошенко в Киеве. Поэтому ваше обращение, а также обращение облгосадминистрации я передам ему лично", - говорится в заявлении.