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Закарпатська ОДА не має підтвердження намірів про введення постійної моніторингової місії ОБСЄ

Закарпатська ОДА не має підтвердження намірів про введення постійної моніторингової місії ОБСЄ

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 12 березня. УНН. У Закарпатській облдержадміністрації немає жодного офіційного підтвердження про наміри ввести в область постійну моніторингову місію ОБСЄ, а про таку можливість у Закарпатській ОДА дізналися із повідомлень у ЗМІ. Про це УНН повідомив директор департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Закарпатської ОДА Ярослав Галас.

“Ніхто з ОДА не погоджував питання щодо постійної моніторингової місії ОБСЄ. Найближчий їхній офіс знаходиться в Івано-Франківську, і вони періодично приїжджають на Закарпаття. Однак представники ОБСЄ ані усно, ані письмово не ставили питання про своє постійне перебування тут. ОДА дізналася про це зі ЗМІ. Якби ставили це питання, відповідь була б негативною”, — зазначив Галас.

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль у коментарі УНН назвав присутність на Закарпатті постійної моніторингової місії ОБСЄ недоцільною і недоречною.

“З огляду на те, як ОБСЄ працює на Донбасі, її присутність на Закарпатті є недоцільною й недоречною. А враховуючи, що обидва підпали офісу КМКС (Товариства угорської культури Закарпаття — ред.) мають яскраво виражений російський слід, присутність ОБСЄ тут є марною”, — заявляє Москаль.

Як раніше повідомляв УНН, СММ ОБСЄ спростувала відкриття спостережної місії на Закарпатті.

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