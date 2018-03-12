У Закарпатской ОГА нет подтверждения намерений о введении постоянной мониторинговой миссии ОБСЕ
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 12 марта. УНН. В Закарпатской облгосадминистрации нет ни одного официального подтверждения о намерениях ввести в область постоянную мониторинговую миссию ОБСЕ, а о такой возможности в Закарпатской ОГА узнали из сообщений в СМИ. Об этом УНН сообщил директор департамента информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Закарпатской ОГА Ярослав Галас.
"Никто из ОГА не согласовывал вопрос о постоянной мониторинговой миссии ОБСЕ. Ближайший их офис находится в Ивано-Франковске, и они периодически приезжают в Закарпатье. Однако представители ОБСЕ ни устно, ни письменно не ставили вопрос о своем постоянное пребывании здесь. ОГА узнала об этом из СМИ. Если бы задавали этот вопрос, ответ был бы отрицательным", - отметил Шум.
Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль в комментарии УНН назвал присутствие на Закарпатье постоянной мониторинговой миссии ОБСЕ нецелесообразным и неуместным.
"Учитывая то, как ОБСЕ работает на Донбассе, ее присутствие на Закарпатье нецелесообразно и неуместно. А учитывая, что оба поджога офиса КМКС (Общества венгерской культуры Закарпатья - ред.) имеют ярко выраженный российский след, присутствие ОБСЕ здесь является нецелесообразным", - заявляет Москаль.
Как ранее сообщал УНН, СММ ОБСЕ опровергла открытие наблюдательной миссии на Закарпатье.