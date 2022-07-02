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Закарпатська митниця назвала найдорожче авто, яке завезли за "нульовим розмитненням"

Закарпатська митниця назвала найдорожче авто, яке завезли за "нульовим розмитненням"

Київ • УНН

 • 267994 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Найдорожчим авто, ввезеним за "нульовим розмитненням", став Mercedes-Benz G63 AMG 2022 року випуску вартістю 220 тис. доларів (5,9 млн грн). Про це інформує УНН із посиланням на Закарпатську митницю.

Деталі

Як повідомили в пресслужбі Закарпатської митниці, від початку дії закону про пільгове розмитнення, а саме з 24 березня по 1 липня, в Україну завезли 18 897 "євроблях".

Найбільше було ввезено таких марок автомобілів: VOLKSWAGEN, Skoda, Mercedes-Benz, AUDI, BMW, FORD, OPEL, RENAULT, TOYOTA, HYUNDAI та ін.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про повернення мит та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення автомобілів, тобто скасував "нульове розмитнення".

Українські Національні Новини

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