Закарпатська митниця назвала найдорожче авто, яке завезли за "нульовим розмитненням"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Найдорожчим авто, ввезеним за "нульовим розмитненням", став Mercedes-Benz G63 AMG 2022 року випуску вартістю 220 тис. доларів (5,9 млн грн). Про це інформує УНН із посиланням на Закарпатську митницю.
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Як повідомили в пресслужбі Закарпатської митниці, від початку дії закону про пільгове розмитнення, а саме з 24 березня по 1 липня, в Україну завезли 18 897 "євроблях".
Найбільше було ввезено таких марок автомобілів: VOLKSWAGEN, Skoda, Mercedes-Benz, AUDI, BMW, FORD, OPEL, RENAULT, TOYOTA, HYUNDAI та ін.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про повернення мит та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення автомобілів, тобто скасував "нульове розмитнення".