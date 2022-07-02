Закарпатська митниця назвала найдорожче авто, яке завезли за "нульовим розмитненням"

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Як повідомили в пресслужбі Закарпатської митниці, від початку дії закону про пільгове розмитнення, а саме з 24 березня по 1 липня, в Україну завезли 18 897 "євроблях".

Найбільше було ввезено таких марок автомобілів: VOLKSWAGEN, Skoda, Mercedes-Benz, AUDI, BMW, FORD, OPEL, RENAULT, TOYOTA, HYUNDAI та ін.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про повернення мит та оподаткування ПДВ на імпортні товари та розмитнення автомобілів, тобто скасував "нульове розмитнення".