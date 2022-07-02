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Закарпатская таможня назвала самый дорогой автомобиль, который завезли по "нулевому растаможиванию"

Закарпатская таможня назвала самый дорогой автомобиль, который завезли по "нулевому растаможиванию"

Киев • УНН

 • 267991 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Самым дорогим авто, ввезенным по "нулевому растаможиванию", стал Mercedes-Benz G63 AMG 2022 года выпуска стоимостью 220 тыс. долларов (5,9 млн грн). Об этом информирует УНН со ссылкой на Закарпатскую таможню.

Подробности

Как сообщили в пресс-службе Закарпатской таможни, с начала действия закона о "нулевом растаможивании", а именно с 24 марта по 1 июля, в Украину завезли 18 897 автомобилей.

Больше всего было ввезено таких марок автомобилей: VOLKSWAGEN, Skoda, Mercedes-Benz, AUDI, BMW, FORD, OPEL, RENAULT, TOYOTA, HYUNDAI и т.д.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возврате пошлин и налогообложения НДС на импортные товары и растаможку автомобилей, то есть отменил "нулевое растаможивание".

Украинские Национальные Новости

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