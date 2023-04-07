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Загроза ракетного удару: Україною шириться повітряна тривога

Загроза ракетного удару: Україною шириться повітряна тривога

Київ • УНН

 • 1542591 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Україною шириться масштабна повітряна тривога, є загроза ракетного удару, передає УНН.

Деталі

Так, сирени лунають у Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

Повідомляється про активність ворожої тактичної авіації на півдні.

Також соцмережі пишуть про роботу ППО на Миколаївщині, офіційного підтвердження немає.

Доповнення

Сьогодні росіяни завдали удару по кареті швидкої допомоги на Херсонщині.

Українські Національні Новини

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