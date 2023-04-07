Загроза ракетного удару: Україною шириться повітряна тривога
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Україною шириться масштабна повітряна тривога, є загроза ракетного удару, передає УНН.
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Так, сирени лунають у Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.
Повідомляється про активність ворожої тактичної авіації на півдні.
Також соцмережі пишуть про роботу ППО на Миколаївщині, офіційного підтвердження немає.
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Сьогодні росіяни завдали удару по кареті швидкої допомоги на Херсонщині.