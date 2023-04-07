Угроза ракетного удара: по Украине распространяется воздушная тревога
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. По Украине распространяется масштабная воздушная тревога, есть угроза ракетного удара, передает УНН.
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Так, сирены звучат в Киевской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.
Сообщается об активности вражеской тактической авиации на юге.
Также соцсети пишут о работе ПВО на Николаевщине, официального подтверждения нет.
Дополнение
Сегодня россияне нанесли удар по карете скорой помощи на Херсонщине.