Загроза повного локдауну: Зеленський хоче перезавантажити економічні програми під час карантину

"Карантин вихідного дня та додаткові заходи безпеки дають свої результати. Ми маємо зробити все, щоб уникнути повного локдауну. Поки статистика показує, що нам вдається стримувати прогнозоване зростання. Також важливо відновити всі економічні програми та розпочати нові, щоб допомогти якомога більшій кількості людей. Адже епідемічна ситуація по всьому світу впливає на економіку", – заявив Зеленський.

У свою чергу, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що минулого тижня за дорученням Президента уряд розробив план дій з підтримки бізнесу та окремих галузей.

"А вже цього тижня Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства має допрацювати показники з підтримки окремих галузей, які постраждали через запровадження карантинних обмежень. Держава підтримає підприємців", – зазначив очільник уряду.

У пресслужбі додали також, що Глава держави та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак сьогодні продовжили роботу у звичайному режимі, перебуваючи в Офісі.

Нагадаємо, минулого тижня Президент України заявив, "найближчими днями очікує від Кабінету міністрів України комплексну програму підтримки бізнесу", який постраждав від карантину.

Додамо, уряд 11 листопада ввів "карантин вихідного дня" на три пари вихідних до кінця листопада — не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Проти такого рішення виступила влада низки облцентрів та представники бізнесу.

Як повідомляв раніше УНН, в Україні вже 635 тис. випадків COVID-19, за добу - 10 945.