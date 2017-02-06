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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Загострення в Авдіївці показало використання бойовиками забороненого озброєння – І.Климпуш-Цинцадзе

Київ • УНН

 • 4519 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Загострення в Авдіївці показало застосування підтримуваними РФ бойовиками численного забороненого озброєння. Про це під час засідання в Європарламенті Віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає УНН.

Загострення в Авдіївці показало використання бойовиками забороненого озброєння – І.Климпуш-Цинцадзе

"Незаконні збройні формування не дають повного доступу ОБСЄ і вони погрожують персоналу на місцях. Це загострення в Авдіївці продемонструвало застосування російськими військами озброєння, що заборонене мінськими угодами, зокрема великокаліберні снаряди, реактивні системи залпового вогню, гармати більш ніж 120 міліметрів і танки. Підкреслюю – це все заборонене Мінськими угодами", - сказала вона.

Як повідомляв УНН, віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що всього за минулий тиждень в зоні АТО внаслідок бойових дій загинуло 15 українських військових та троє цивільних, а також більше 100 бійців отримали поранення.

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