Обострение в Авдеевке показало использование боевиками запрещенного вооружения - И.Климпуш-Цинцадзе

"Незаконные вооруженные формирования не дают полного доступа ОБСЕ и они угрожают персоналу на местах. Это обострение в Авдеевке продемонстрировало применение российскими войсками вооружения, запрещенного минскими соглашениями, в частности крупнокалиберные снаряды, реактивные системы залпового огня, пушки более 120 миллиметров и танки. Подчеркиваю - это все запрещено минскими соглашениями", - сказала она.

Как сообщал УНН, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что всего за неделю в зоне АТО в результате боевых действий погибли 15 украинских военных и трое гражданских, а также более 100 бойцов получили ранения.