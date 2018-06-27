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Загострення на півдні Сирії: розбомблені три лікарні

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 червня. УНН. Режим Башара Асада і його прихильники за допомогою військових літаків розбомбили принаймні три медичних заклади на півдні Сирії за одну ніч. Про це заявив військовий спостерігач і місцеві лікарі 27 червня, передає УНН з посиланням на The Washington Post.

Сирійська обсерваторія з прав людини заявила, що лікарні бомбардують неподалік йорданського кордону в містах Саїда, Джіза й Мусайра.

Через ескалацію конфлікту у регіоні близько 45 тисяч осіб вимушені були покинути свої домівки та перейти на утримувану повстанцями територію біля кордону з Йорданією.

Підтримуваний Росією наступ спрямований на те, щоб повернути останню частину утримуваної опозицією території Сирії, яка не перебуває під захистом іноземних держав.

Як повідомляв УНН, режим Башара Асада і його прихильники протягом шести днів проводять широкомасштабну операцію в провінції Дераа на півдні Сирії.

Нагадаємо, сирійська армія готується до масштабної наступальної операції в південній провінції Дарья, для чого відправила туди в суботу велику кількість військової техніки.

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