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Обострение на юге Сирии: разбомблены три больницы

Обострение на юге Сирии: разбомблены три больницы

Киев  •  УНН

 • 10292 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Режим Башара Асада и его сторонники с помощью военных самолетов разбомбили крайней мере три медицинских учреждения на юге Сирии за одну ночь. Об этом заявил военный наблюдатель и местные врачи 27 июня, передает УНН со ссылкой на The Washington Post.

Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что больницы бомбардируют неподалеку иорданской границы в городах Саида, Джиза и Мусайра.

Из-за эскалации конфликта в регионе около 45 000 человек вынуждены были покинуть свои дома и перейти на удерживаемую повстанцами территорию возле границы с Иорданией.

Поддерживаемое Россией наступление направлено на то, чтобы вернуть последнюю часть удерживаемой оппозицией территории Сирии, которая не находится под защитой иностранных государств.

Как сообщал УНН, режим Башара Асада и его сторонники в течение шести дней проводят широкомасштабную операцию в провинции Дераа на юге Сирии.

Напомним, сирийская армия готовится к масштабной наступательной операции в южной провинции Дарья, для чего отправила туда в субботу большое количество военной техники.

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