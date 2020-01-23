Загороднюк: цивільних працівників ЗСУ скорочувати не будуть
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Цивільних працівників зі Збройних сил України скорочувати не будуть, у разі скорочення їх посад людям запропонують альтернативні. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк, передає УНН.
"У нас дійсно близько 45 тисяч цивільних працівників збройних сил. Вони залишаться, їх не планують скорочувати. Єдине, знову ж таки, при переході на стандарти є зміна самої структури збройних сил, деякі посади скорочуються. Але всім будуть запропоновані альтернативні", - сказав Загороднюк.
Нагадаємо, міністр оборони України Андрій Загороднюк розповів, що найчастіше військовослужбовці покидають армію через соціальні та моральні питання.