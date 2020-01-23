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Загороднюк: гражданских работников ВСУ сокращать не будут

Киев • УНН

 • 15336 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Гражданских работников из Вооруженных сил Украины сокращать не будут, в случае сокращения их должностей людям предложат альтернативные. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает УНН.

Загороднюк: гражданских работников ВСУ сокращать не будут

"У нас действительно около 45 тысяч гражданских работников вооруженных сил. Они останутся, их не планируют сокращать. Единственное, опять же, при переходе на стандарты есть изменение самой структуры вооруженных сил, некоторые должности сокращаются. Но всем будут предложены альтернативные", - сказал Загороднюк.

Напомним, министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал, что чаще всего военнослужащие покидают армию из-за социальных и нравственных вопросов.

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