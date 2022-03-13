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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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07:52 • 4893 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Загинув депутат Броварської територіальної громади

Загинув депутат Броварської територіальної громади

Київ • УНН

 • 164285 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Загинув один із депутатів Броварської територіальної громади. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, повідомляє УНН.

Цитата

"Хочу висловити щирі співчуття сім'ї та сказати про те, що наші, чи депутати, чи просто загиблі люди. Кожне життя, яке ми втратили, нашої київської громади – ми не пробачимо ворогові ніколи", - сказав чиновник.

Нагадаємо 

Росіяни вбили 2 187 мирних жителів Маріуполя.

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