Загинув депутат Броварської територіальної громади
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Загинув один із депутатів Броварської територіальної громади. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, повідомляє УНН.
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"Хочу висловити щирі співчуття сім'ї та сказати про те, що наші, чи депутати, чи просто загиблі люди. Кожне життя, яке ми втратили, нашої київської громади – ми не пробачимо ворогові ніколи", - сказав чиновник.
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