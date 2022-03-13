Погиб депутат Броварской территориальной общины

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"Хочу выразить искренние соболезнования семье и сказать о том, что наши, или депутаты, или просто погибшие люди. Каждую жизнь, которую мы потеряли, нашей киевской общины - мы не простим врагу никогда", - сказал чиновник.

Напомним

Россияне убили 2 187 мирных жителей Мариуполя.