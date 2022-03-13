Погиб депутат Броварской территориальной общины
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Погиб один из депутатов Броварской территориальной общины. Об этом сообщил председатель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, сообщает УНН.
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"Хочу выразить искренние соболезнования семье и сказать о том, что наши, или депутаты, или просто погибшие люди. Каждую жизнь, которую мы потеряли, нашей киевской общины - мы не простим врагу никогда", - сказал чиновник.
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