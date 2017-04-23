Загиблий на Донбасі співробітник ОБСЄ був громадянином Британії - А.Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. При підриві на міні автомобіля СММ ОБСЄ в Луганській області загинув громадянин Великої Британії, а громадянка Німеччини отримала контузію. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає УНН.
"В результаті вибуху міни на окупованій території України в Луганській області загинув співробітник місії ОБСЄ, громадянин Великобританії, Джозеф Стоун. Також в результаті вибуху було контужено громадянка Німеччини Верба Гнелин. За наявною інформацією, вона доставлена в лікарню міста Луганська і їй надана медична допомога", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про те, що в результаті підриву авто СММ ОБСЄ загинув громадянин США.
Як повідомляв УНН, 23 квітня на Луганщині підірвався автомобіль СММ ОБСЄ, є загиблі.
Також нагадаємо, що внаслідок вибуху авто ОБСЄ було поранено двох членів СММ, загинув — один.