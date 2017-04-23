Погибший на Донбассе сотрудник ОБСЕ был гражданином Великобритании - А.Геращенко

"В результате взрыва мины на оккупированной территории Украины в Луганской области погиб сотрудник миссии ОБСЕ, гражданин Великобритании, Джозеф Стоун. Также в результате взрыва была контужена гражданка Германии Верба Гнелин. По имеющейся информации, она доставлена ​​в больницу города Луганска и ей оказана медицинская помощь", - отметил он.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что в результате подрыва автомобиля СММ ОБСЕ погиб гражданин США.

Как сообщал УНН, 23 апреля на Луганщине взорвался автомобиль СММ ОБСЕ, есть погибшие.

Также напомним, что в результате взрыва авто ОБСЕ были ранены двое членов СММ, погиб - один.