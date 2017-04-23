Загиблим на Луганщині співробітником ОБСЄ є американець- ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Загиблим сьогодні, 23 квітня, співробітником Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ є громадянин США, також в наслідок підриву авто поранення отримала — громадянка Німеччини. Про це повідомляє агенція Reuters, передає УНН.
Зранку, 23 квітня, в районі с.Пришиб на контрольованій угрупованням “ЛНР” частині Луганщини підірвався автомобіль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Відповідно до повідомлення місії, один представник місії загинув та двоє членів патруля місії госпіталізовано.
Нагадаємо, 23 квітня на Луганщині підірвався автомобіль СММ ОБСЄ, є загиблі.
Також УНН повідомляв, що внаслідок вибуху авто ОБСЕ було поранено двох членів СММ, загинув — один.