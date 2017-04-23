Погибшим в Луганской обл. сотрудником ОБСЕ является американец- СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Погибшим сегодня, 23 апреля, сотрудником Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ является гражданин США, также в результате подрыва автомобиля ранения получила — гражданка Германии. Об этом сообщает агентство Reuters, передает УНН.
Утром, 23 апреля, в районе с.Пришиб на контролируемой группировкой “ЛНР” части Луганщинской обл. подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Согласно сообщению миссии, один представитель миссии погиб и двое членов патруля миссии госпитализированы.
Напомним, 23 апреля в Луганской обл. взорвался автомобиль СММ ОБСЕ, есть погибшие .
Также сообщал, что в результате взрыва авто ОБСЕ были ранены двое членов СММ, погиб — один .