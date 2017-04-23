Погибшим в Луганской обл. сотрудником ОБСЕ является американец- СМИ

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Погибшим сегодня, 23 апреля, сотрудником Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ является гражданин США, также в результате подрыва автомобиля ранения получила — гражданка Германии. Об этом сообщает агентство Reuters, передает УНН.