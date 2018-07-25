Загибла під колесами Hummer у Києві дівчинка була громадянкою РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Дитина, яка стала жертвою смертельної ДТП у центрі Києва ввечері 24 липня, належала до громадянства РФ. Про це УНН повідомили у поліції.
Правоохоронці не уточнили громадянство матері загиблої дитини.
Також у поліції вдалося дізнатися, що автомобіль, яким керував підозрюваний, зареєстрований на іншу особу.
Нагадаємо, ДТП сталася на бульварі Лесі Українки о 22:30. Внаслідок автопригоди загинула 10-річна дівчинка.
Слідством встановлено, що водій автомобіля Hummer, грубо ігноруючи правила дорожнього руху, а саме червоний сигнал світлофору, здійснив наїзд на дівчинку, яка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході разом з матір’ю. Від отриманих травм 10-річна дитина померла в кареті швидкої медичної допомоги.
23-річного водія затримали біля ТЦ "Парус" на вулиці Мечнікова та доставили до Київської міської наркологічної клінічної лікарні "Соціотерапія" для проходження експертизи на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння.
Наразі водія затримано. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Також вирішується питання про додаткову кваліфікацію його дій за ст. 135 КК України (залишення у небезпеці). Готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.