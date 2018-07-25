Погибшая под колесами Hummer в Киеве девочка была гражданкой РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Ребенок, ставший жертвой смертельного ДТП в центре Киева вечером 24 июля, принадлежал к гражданству РФ. Об этом УНН сообщили в полиции.
Правоохранители не уточнили гражданство матери погибшего ребенка.
Также в полиции удалось узнать, что автомобиль, которым управлял подозреваемый, зарегистрирован на другое лицо.
Напомним, ДТП произошло на бульваре Леси Украинки в 22:30. Вследствие ДТП погибла 10-летняя девочка .
Следствием установлено, что водитель автомобиля Hummer, грубо игнорируя правила дорожного движения, а именно красный сигнал светофора, совершил наезд на девочку, которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе вместе с матерью. От полученных травм 10-летний ребенок умер в карете скорой медицинской помощи.
23-летнего водителя задержали возле ТЦ "Парус" на улице Мечникова и доставили в Киевскую городскую наркологическую клиническую больницу "Социотерапия" для прохождения экспертизы на состояние алкогольного и наркотического опьянения.
На данный момент водитель задержан. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Также решается вопрос о дополнительной квалификации его действий по ст. 135 УК Украины (оставление в опасности). Готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.