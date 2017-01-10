Загибель свиней від чуми зареєстрували у Миколаївській області

Так, спеціалістами ветеринарної медицини Доманівського району відібрано матеріал для дослідження на африканську чуму свиней та направлено до Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи м. Київ. 7 січня 2017 року методом молекулярно-генетичного випробування встановлено діагноз на африканську чуму свиней. В той же день Державною надзвичайною протиепізоотичною комісією при Доманівській РДА оголошено свинотоварну ферму неблагополучною щодо африканської чуми свиней та встановлено карантин.

Територію свинотоварної ферми визначено епізоотичним осередком, встановлено 3-х кілометрову зону захисту з населеним пунктом с. Прибужжя Доманівського району Миколаївської області. Встановлено 20-ти кілометрову зону нагляду, до якої ввійшли населені пункти Доманівського району: Акмечетські Ставки, Щуцьке, Цвіткове, Анетівка, Коштів.

На цей час в осередку захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення збудника африканської чуми свиней.