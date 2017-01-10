Гибель свиней от чумы зарегистрировали в Николаевской области
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 10 января. УНН. Гибель свиней зарегистрировали 6 января в частном сельском предприятии (ЧСП) в Домановском районе Николаевской области. Лабораторными исследованиями был установлен диагноз на АЧС. Об этом УНН сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Николаевской области.
Так, специалистами ветеринарной медицины Домановского района отобраны материал для исследования на африканскую чуму свиней и направлено в Государственный научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы г. Киев. 7 января 2017 года методом молекулярно-генетического испытания установлен диагноз африканской чумой свиней. В тот же день Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссией при Домановской РГА объявлено свинотоварного ферму неблагополучной по африканской чуме свиней и установлен карантин.
Территорию свинотоварной фермы определено эпизоотическим очагом, установлено 3-х километровую зону защиты с населенным пунктом с. Прибужжя Домановского района Николаевской области. Установлено 20-ти километровую зону наблюдения, в которую вошли населенные пункты Домановского района: Акмечетские Ставки, Щуцкое, Цветково, Анетовка, Коштив.
В настоящее время в очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя африканской чумы свиней.