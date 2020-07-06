Загибель літньої жінки під час обстрілу Зайцевого: відкрито ще одне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. За фактом загибелі літньої жінки під час обстрілу Зайцевого бойовиками зранку 3 липня відкрито ще одне кримінальне провадження. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
"Під процесуальним керівництвом Артемівської місцевої прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за фактом загибелі літньої жінки під час обстрілу Зайцевого бойовиками зранку 3 липня відкрито кримінальне провадження.
Як повідомляв УНН, 3 липня, на світанку збройні формування Російської Федерації вкотре відкрили вогонь по населеному пункту Зайцеве. Внаслідок цинічного обстрілу з мінометів калібру 82-мм загинула місцева жителька 1940 року народження.