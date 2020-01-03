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Загибель двох дітей на пожежі у Запоріжжі: відкрито кримінальне провадження

Загибель двох дітей на пожежі у Запоріжжі: відкрито кримінальне провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. За фактом загибелі двох дітей на пожежі у Запоріжжі відкрили кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Запорізькій області.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування", - сказано у повідомленні.

Як раніше повідомляв УНН, у місті Токмак Запорізької області двоє дітей померли у лікарні від отруєння продуктами горіння, яке отримали під час пожежі у квартирі.

Українські Національні Новини

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