Гибель двух детей при пожаре в Запорожье: открыто уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. По факту гибели двух детей на пожаре в Запорожье открыли уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Запорожской области.
"По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщал УНН, в городе Токмак Запорожской области двое детей умерли в больнице от отравления продуктами горения, которое получили во время пожара в квартире.