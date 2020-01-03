Гибель двух детей при пожаре в Запорожье: открыто уголовное производство

"По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНН, в городе Токмак Запорожской области двое детей умерли в больнице от отравления продуктами горения, которое получили во время пожара в квартире.