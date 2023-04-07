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Загарбники у травні хочуть організувати на окупованій території Луганщини попереднє голосування - ОВА

Загарбники у травні хочуть організувати на окупованій території Луганщини попереднє голосування - ОВА

Київ • УНН

 • 733739 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Російські загарбники наприкінці травня намагатимуться організувати на тимчасово окупованій території Луганської області попереднє голосування до вересневих виборів. Жителі окупованих міст декілька місяців без інтернету – їм запропоновували голосувати онлайн. Про це повідомляє Луганська ОВА у Telegram, передає УНН.

Цитата

«Наприкінці травня окупанти намагатимуться організувати на території так званої «лнр» попереднє голосування до вересневих виборів. Значну кількість населених пунктів загарбники позбавили інтернету та мобільного зв’язку, у тому числі й великі міста. Утім, жителям, що там залишилися, запропоновано взяти участь в не волевиявленні, у тому числі, онлайн», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що анонсовано завезення росіянами додаткової партії прокурорів на захоплені ними землі. Охочим обіцяють за службу на ТОТ подвійну зарплату. Довіра до місцевих зрадників зменшена.

Окрім того, повідомляється, що відтоді, як один із підсанкційних банків росії став монополістом на тимчасово окупованій території, біля його відділень вишукувались довжелезні черги із охочими отримати гроші.

«Система не справляється, а грошей не вистачає. Після декількох місяців знущань над людьми у фінустанові заявили, що питання із чергами спробують вирішити ще за місяць», - інформує ОВА.

Доповнення

Британська розвідка повідомляла, що російська окупаційна влада планує провести так звані вибори на окупованих територіях 10 вересня, щоб представити захоплені території "як невід'ємні частини" рф.

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