Цитата

«В конце мая оккупанты будут пытаться организовать на территории так называемой «лнр» предварительное голосование к сентябрьским выборам. Значительное количество населенных пунктов захватчики лишили интернета и мобильной связи, в том числе и крупные города. Впрочем, оставшимся там жителям предложено принять участие в не волеизъявлении, в том числе, онлайн», - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что анонсирован завоз россиянами дополнительной партии прокуроров на захваченные ими земли. Желающим обещают за службу на ВОТ двойную зарплату. Доверие к местным предателям снижено.

Кроме того, сообщается, что с тех пор, как один из подсанкционных банков россии стал монополистом на временно оккупированной территории, у его отделений выстраивались длинные очереди с желающими получить деньги.

«Система не справляется, а денег не хватает. После нескольких месяцев издевательств над людьми в финучреждении заявили, что вопрос с очередями попытаются решить еще через месяц», - информирует ОВА.

Дополнение

Британская разведка сообщала, что российские оккупационные власти планируют провести так называемые выборы на оккупированных территориях 10 сентября, чтобы представить захваченные территории "как неотъемлемые части" рф.