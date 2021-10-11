Загальнонаціональний страйк в Італії: під удар потрапили транспорт, школи і держустанови

Деталі

На страйк вийшли основні профспілки. Вказано, що для протесту є багато причин: зокрема мітингувальники ратують за скорочення робочого часу при зберженні того ж рівня зарплати, перегляд пенсій, відновлення системи соціального забезпечення для галузей освіти та охорони здоров'я.

Грунтуючись на повідомленнях, в більш ніж 40 містах пройдуть демонстрації працівників усіх категорій в державному і приватному секторах.

У зоні ризику опинився транспорт: поїзди залишаються на вокзалах з 21:00 неділі, 10 жовтня, літаки на землі, автобуси і метро не працюють. Потяги Trenitalia Frecce і Intercity, вказано при цьому, курсуватимуть регулярно. Trenitalia зобов'язується забезпечити майже всі стикування з можливими невеликими змінами в розкладі поїздів.

Через страйк для тих, хто користується громадським транспортом в великих містах, таких як Рим, Мілан, Неаполь, прогнозують "складний день", але є години пік, коли транспорт їздитиме гарантовано.

ANSA пише, що профспілки блокували порт Неаполя.

Також участь в акції протесту беруть школи і державні установи.

Додамо

Страйк спровокував колапс в аеропорту Лісабона у липні.