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Загальнонаціональний страйк в Італії: під удар потрапили транспорт, школи і держустанови

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Загальнонаціональний 24-годинний страйк оголошено в Італії 11 жовтня. Про деталі того, що відбувається, повідомляє зокрема Rai News та ANSA, пише УНН.

Деталі

На страйк вийшли основні профспілки. Вказано, що для протесту є багато причин: зокрема мітингувальники ратують за скорочення робочого часу при зберженні того ж рівня зарплати, перегляд пенсій, відновлення системи соціального забезпечення для галузей освіти та охорони здоров'я.

Грунтуючись на повідомленнях, в більш ніж 40 містах пройдуть демонстрації працівників усіх категорій в державному і приватному секторах.

У зоні ризику опинився транспорт: поїзди залишаються на вокзалах з 21:00 неділі, 10 жовтня, літаки на землі, автобуси і метро не працюють. Потяги Trenitalia Frecce і Intercity, вказано при цьому, курсуватимуть регулярно. Trenitalia зобов'язується забезпечити майже всі стикування з можливими невеликими змінами в розкладі поїздів.

Через страйк для тих, хто користується громадським транспортом в великих містах, таких як Рим, Мілан, Неаполь, прогнозують "складний день", але є години пік, коли транспорт їздитиме гарантовано.

ANSA пише, що профспілки блокували порт Неаполя.

Також участь в акції протесту беруть школи і державні установи.

Додамо

Страйк спровокував колапс в аеропорту Лісабона у липні.

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