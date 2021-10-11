Общенациональная забастовка в Италии: под удар попали транспорт, школы и госучреждения
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Общенациональная 24-часовая забастовка объявлена в Италии 11 октября. О деталях происходящего сообщает в частности Rai News и ANSA, пишет УНН.
Детали
На забастовку вышли основные профсоюзы. Указано, что для протеста есть много причин: в частности митингующие ратуют за сокращение рабочего времени при сохранении того же уровня зарплаты, пересмотр пенсий, восстановление системы социального обеспечения для сфер образования и здравоохранения.
Основываясь на сообщениях, в более чем 40 городах пройдут демонстрации работников всех категорий в государственном и частном секторах.
В зоне риска оказался транспорт: поезда остаются на вокзалах с 21:00 воскресенья, 10 октября, самолеты на земле, автобусы и метро не работают. Поезда Trenitalia Frecce и Intercity, указано при этом, будут курсировать регулярно. Trenitalia обязуется обеспечить почти все стыковки с возможными небольшими изменениями в расписании поездов.
Из-за забастовки для тех, кто пользуется общественным транспортом в крупных городах, таких как Рим, Милан, Неаполь, прогнозируют "сложный день", но есть часы пик, когда транспорт будет ездить гарантировано.
ANSA пишет, что профсоюзы блокировали порт Неаполя.
Также участие в акции протеста принимают школы и государственные учреждения.
Добавим
Забастовка спровоцировала коллапс в аэропорту Лиссабона в июле.