Загальнонаціональна хвилина мовчання і традиційна акція "Запали свічку": як в Україні вшановують пам’ять жертв Голодомору
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Сьогодні о 16:00 відбудеться Загальнонаціональна хвилина мовчання і традиційна акція «Запали свічку», передає УНН.
Деталі
Щороку у четверту суботу листопада Україна вшановує пам’ять загиблих від Голодомору 1932-1933 років та масових штучних голодів 1921-1923 і 1946-1947 років.
О 16:00 відбудеться Загальнонаціональна хвилина мовчання і традиційна акція «Запали свічку».
Вогник свічки – вияв скорботи за загиблими, віри в перемогу України й готовності докласти зусиль, щоб геноциди більше не повторювалися. Зло має бути засуджене, а пам'ять кожної жертви вшановано.
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Доповнення
У МЗС нагадали, що 26 листопада в Україні вшановують пам'ять багатомільйонних жертв злочинів тоталітарного комуністичного режиму – масового штучного голоду 1921-1923 років в Україні, Голодомору 1932-1933 років – геноциду Українського народу і масового штучного голоду в Україні у 1946-1947 роках.
Український народ з його традиціями національно-визвольних рухів розглядався кремлем як загроза існуванню радянської системи. Режим сталіна чинив голод, репресії та масові депортації, аби зламати дух українців, знищив голодною смертю не менше 3,9 млн осіб.