Общенациональная минута молчания и традиционная акция "Зажги свечу": как в Украине чтят память жертв Голодомора

Детали

Ежегодно в четвертую субботу ноября Украина чтит память погибших от Голодомора 1932-1933 годов и массовых искусственных голодов 1921-1923 и 1946-1947 годов.

В 16:00 состоится Общенациональная минута молчания и традиционная акция «Зажги свечу».

Огонек свечи – проявил скорби о погибших, вере в победу Украины и готовности приложить усилия, чтобы геноциды больше не повторялись. Зло должно быть осуждено, а память каждой жертвы увековечена.

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Дополнение

В МИД напомнили, что 26 ноября в Украине чтят память многомиллионных жертв преступлений тоталитарного коммунистического режима – массового искусственного голода 1921-1923 годов в Украине, Голодомора 1932-1933 годов – геноцида Украинского народа и масс в Украине в 1946-1947 гг.

Украинский народ с его традициями национально-освободительных движений рассматривался кремлем как угроза существованию советской системы. Режим сталина производил голод, репрессии и массовые депортации, чтобы сломать дух украинцев, уничтожил голодной смертью не менее 3,9 млн человек.