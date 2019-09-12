Загальний фонд Держбюджету за 8 місяців зріс майже до 595 млрд грн

КИЇВ. 12 вересня. УНН. Доходи загального фонду державного бюджету за 8 місяців, з січня по серпень 2019 р, зросли на 7,7% порівняно з аналогічним показником минулого року та становлять 594,1 млрд грн (95,1% від запланованих на цей період). Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.