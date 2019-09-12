Загальний фонд Держбюджету за 8 місяців зріс майже до 595 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Доходи загального фонду державного бюджету за 8 місяців, з січня по серпень 2019 р, зросли на 7,7% порівняно з аналогічним показником минулого року та становлять 594,1 млрд грн (95,1% від запланованих на цей період). Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.
“Доходи загального фонду державного бюджету за 8 місяців зросли на 7,7% р/р до 594,1 млрд грн та становили 95,1% від розпису”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за 8 місяців доходи від ПДВ з вироблених в Україні товарів становили 51,7 млрд грн (86,5% від розпису) через вищі темпи відшкодування ПДВ експортерам.
“Від рентної плати за надра надійшло 28,9 млрд грн, що на 23,0% більше, ніж за відповідний період 2018р”, — йдеться в повідомленні.
Крім того, на 1,6% до минулорічних, а саме до 184,9 млрд грн, зросли доходи від ПДВ із ввезених на територію України товарів.
Також до держбюджету надійшло 32,3 млрд (80,4% від розпису) грн доходів від частини чистого прибутку та дивідендів. Ще 38,5 млрд грн доходів надійшло від акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (78,8% від розпису).
“Касові видатки за загальним фондом державного бюджету за вісім місяців у сумі 599,2 млрд грн становили 91,4% від запланованих на цей період”, — йдеться в повідомленні.
Дефіцит загального фонду державного бюджету за вісім місяців 2019 року становив 2,9 млрд грн. Надходження від приватизації залишились низькими у сумі 369,1 млн грн, або 2,2% від річного плану.
Нагадаємо, у січні-серпні цього року план надходжень загального фонду державного бюджету не виконано на 46,2 млрд грн, або 4,8%.