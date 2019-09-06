Загальний фонд Держбюджету недоотримав понад 46 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. У січні-серпні цього року план надходжень загального фонду державного бюджету не виконано на 46,2 млрд грн, або 4,8%. А це посилює ризики збільшення державних внутрішніх запозичень та державного боргу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Рахункової палати.
"Котрий місяць поспіль ми констатуємо три основні складові недонадходжень. За 8 місяців цього року план доходів не виконаний на 30,8 млрд грн, державних запозичень – на 17,7 млрд грн та приватизації державного майна – на 6,0 млрд грн", - підкреслив голова РП Валерій Пацкан.
Він зауважив, що причин невиконання плану доходів декілька - завищені при формуванні держбюджету планові показники по окремих податках, курс гривні, темпи зростання імпорту товарів. "Що стосується податків. План доходів не виконано насамперед за рахунок ПДВ з ввезених на митну територію України товарів на 26,2 млрд грн, або 12,4 % та акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – на 10,4 млрд грн, або 21,2 %", - додав він.
При цьому, підкреслив Пацкан, у середньому за січень-серпень курс гривні становив 26,6 грн за долар США, у той час як при визначенні показників державного бюджету враховано 28,2 гривні за долар США. Залишаються нижчими від прогнозованих на рік і темпи зростання імпорту товарів.
Голова Рахункової палати також додав, що за січень-серпень видатки держбюджету не виконано на 56,4 млрд грн, або 8,6%. Він зауважив, що за 8 місяців поточного року менші ніж заплановані видатки на обслуговування державного боргу - на 13,9 млрд грн (16,1%); трансферти місцевим бюджетам – на 5,8 млрд грн (3,3%); оплату праці з нарахуваннями – на 4,7 млрд грн (3,5%); забезпечення медичних заходів окремих державних програм і комплексних заходів програмного характеру за бюджетною програмою Міністерства охорони здоров’я України – на 3,8 млрд грн (68,6%); інвестиційні програми і проекти державного фонду регіонального розвитку – на 3,3 млрд грн (77,5%).
Нагадаємо, Україна увійшла в осінь з 62 млрд грн на єдиному казначейському рахунку.