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Общий фонд Госбюджета недополучил более 46 млрд грн

Общий фонд Госбюджета недополучил более 46 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 12822 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В январе-августе этого года план поступлений общего фонда государственного бюджета не выполнен на 46,2 млрд грн, или 4,8%. А это усиливает риски увеличения государственных внутренних заимствований и государственного долга. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Счетной палаты.

"Который месяц подряд мы констатируем три основные составляющие недопоступлений. За 8 месяцев этого года план доходов не выполнен на 30,8 млрд грн, государственных заимствований - на 17,7 млрд грн и приватизации государственного имущества - на 6,0 млрд грн", - подчеркнул глава СП Валерий Пацкан.

Он отметил, что причин невыполнения плана доходов несколько - завышенные при формировании госбюджета плановые показатели по отдельным налогам, курс гривны, темпы роста импорта товаров. "Что касается налогов. План доходов не выполнено прежде всего за счет НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров на 26,2 млрд грн, или 12,4% и акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров (продукции) - на 10,4 млрд грн, или 21,2%", - добавил он.

При этом, подчеркнул Пацкан, в среднем за январь-август курс гривны составлял 26,6 грн за доллар США, в то время как при определении показателей государственного бюджета учтено 28,2 гривны за доллар США. Остаются ниже прогнозируемых в год и темпы роста импорта товаров.

Председатель Счетной палаты также добавил, что за январь-август расходы госбюджета не выполнены на 56,4 млрд грн, или 8,6%. Он отметил, что за 8 месяцев текущего года меньше, чем запланированные, расходы на обслуживание государственного долга - на 13,9 млрд грн (16,1%); трансферты местным бюджетам - на 5,8 млрд грн (3,3%); оплату труда с начислениями - на 4,7 млрд грн (3,5%); обеспечение медицинских мероприятий отдельных государственных программ и комплексных мероприятий программного характера по бюджетной программе Министерства здравоохранения Украины - на 3,8 млрд грн (68,6%); инвестиционные программы и проекты государственного фонда регионального развития - на 3,3 млрд грн (77,5%).

Напомним, Украина вошла в осень с 62 млрд грн на едином казначейском счете.

Украинские Национальные Новости

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