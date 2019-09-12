Общий фонд госбюджета за 8 месяцев вырос почти до 595 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Доходы общего фонда государственного бюджета за 8 месяцев, с января по август 2019 г. выросли на 7,7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составляют 594,1 млрд грн (95,1% от запланированных на этот период). Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.
"Доходы общего фонда государственного бюджета за 8 месяцев выросли на 7,7% г/г до 594,1 млрд грн и составили 95,1% от запланированого", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за 8 месяцев доходы от НДС с произведенных в Украине товаров составили 51,7 млрд грн (86,5% от запланированого) из-за высоких темпов возмещения НДС экспортерам.
"От рентной платы за недра поступило 28,9 млрд грн, что на 23,0% больше, чем за соответствующий период 2018 г", - говорится в сообщении.
Кроме того, на 1,6% к прошлогодним, а именно к 184,9 млрд грн, выросли доходы от НДС с ввезенных на территорию Украины товаров.
Также в госбюджет поступило 32,3 млрд (80,4% от запланированого) грн доходов от части чистой прибыли и дивидендов. Еще 38,5 млрд грн доходов поступило от акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров (78,8% от росписи).
"Кассовые расходы общего фонда государственного бюджета за восемь месяцев в сумме 599,2 млрд грн составляли 91,4% от запланированных на этот период", - говорится в сообщении.
Дефицит общего фонда государственного бюджета за восемь месяцев 2019 составил 2,9 млрд грн. Поступления от приватизации остались низкими в сумме 369,1 млн грн, или 2,2% от годового плана.
Напомним, в январе-августе этого года план поступлений общего фонда государственного бюджета не выполнен на 46,2 млрд грн, или 4,8%.