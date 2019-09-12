Общий фонд госбюджета за 8 месяцев вырос почти до 595 млрд грн

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Доходы общего фонда государственного бюджета за 8 месяцев, с января по август 2019 г. выросли на 7,7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составляют 594,1 млрд грн (95,1% от запланированных на этот период). Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.